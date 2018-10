Algérie: L'Algérie condamne l'attentat suicide qui a ciblé une voiture de police à Tunis

- L'Algérie a condamné, mardi, "avec force" par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l'attentat suicide qui a ciblé, lundi, une voiture de la police tunisienne à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis.

"Nous condamnons avec force l'attentat suicide qui a ciblé, lundi 29 octobre 2018, une voiture de la police tunisienne à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis", a déclaré à l'APS le porte parole du ministère des Affaires étrangères.

"Nous exprimons notre sincère compassion aux familles des policiers et citoyens blessés auxquels nous souhaitons prompt rétablissement. Nous affirmons notre entière solidarité et notre soutien permanent à la Tunisie, pays frère, peuple et gouvernement face à ce fléau abject", a-t-il ajouté.

Tout en condamnant vigoureusement ces actes terroristes lâches qui prouvent que le terrorisme a perdu tous ses enjeux et est désespéré de la déstabilisation de ce pays frère, l'Algérie est convaincue de la capacité de la Tunisie, forte par ses institutions et la cohésion de son peuple, à relever le défi et faire face au terrorisme, a conclu Benali Cherif.