Algérie: Messahel copréside avec son homologue français à Paris la 4e session du Dialogue stratégique

Paris — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a coprésidé, à Paris, avec son homologue français, Jean Yves Le Drian la 4ème session du Dialogue stratégique algéro-français sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Cette session a permis aux deux parties de procéder à un large échange de vues et d'analyses sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les situations de crises et de conflits au Mali, en Libye, en Syrie et au Moyen Orient.

M. Messahel a réitéré, dans ce cadre, la position de l'Algérie pour "la promotion de solutions politiques, par le dialogue et la réconciliation, des crises en Libye, au Mali et en Syrie", mettant un accent particulier sur "le rejet des ingérences étrangères et l'importance de l'appropriation par les parties au conflit des processus politiques dans leurs pays".

Le Chef de la diplomatie algérienne a également fait part des efforts entrepris par l'Algérie au Mali et en Libye pour contribuer au règlement des crises dans ces pays.

Les relations Algérie-Union européenne et la coopération dans la région de la méditerranée ont également été évoquées par les deux ministres, notamment les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à la déradicalisation et à la migration clandestine.

Par ailleurs, Les deux responsables se sont félicités de la "concertation permanente" entre les deux pays sur ces questions et sont convenus de la poursuivre et de la renforcer davantage.