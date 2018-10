Algérie: Foot/Ligue 2 - Plusieurs chocs au menu de la 12e journée

Alger — Plusieurs matchs intéressants sont inscrits au programme de la 12e journée du Championnat de Ligue 2 de football, prévue mercredi et jeudi, avec en tête d'affiche les chocs ASO Chlef - ES Mostaganem et US Biskra - MC El Eulma pour l'accession, au moment où l'USM Blida et l'USM El Harrach, actuels dernier et avant-dernier, en découdront dans un duel direct pour le maintien.

Le leader ASO Chlef, qui a creusé l'écart à quatre points mardi dernier en remportant son match en retard contre la JSM Skikda (2-0), partira avec les faveurs des pronostics, surtout qu'encore une fois, il bénéficiera de l'avantage du terrain et du soutien du public, au stade Mohamed-Boumezrag.

Autre duel au sommet qui vaudra probablement le détour, le choc US Biskra - MC El Eulma, soit le 4e qui reçoit le dauphin, avec l'obligation de gagner pour chacun des deux clubs, afin de rester au contact du leader chélifien et éviter ainsi de compromettre les chances d'accession, surtout que les prétendants à cet objectif sont relativement nombreux.

Parmi eux, le WA Tlemcen (2e/19 pts) qui, cependant, aura probablement fort à faire à Alger, où le mal classé RC Kouba l'attendra de pied ferme, avec l'objectif de gagner pour s'éloigner de la zone rouge.

Le Raed est, en effet, l'actuel premier relégable avec un seul point d'avance sur l'avant-dernier, l'USM El Harrach qui, au cours de cette 12e journée, est appelé à en découdre avec la lanterne rouge Blida.

Un match à six points dont le vainqueur pourrait se relancer dans la course à la survie en Ligue 2, car outre les précieux points qui seront mis en jeu, il devrait procurer au vainqueur un ascendant psychologique qui l'aidera peut-être à mieux négocier les matchs restants.

Les quatre autres matchs inscrits au programme de cette 12e journée sont : Amel Boussaâda - RC Relizane, USM Annaba - ASM Oran, MC Saïda - NC Magra et JSM Béjaïa - JSM Skikda. Des duels entre clubs du milieu de tableau où l'enjeu reste important. Toujours est-il que ces équipes devront quand même réussir de bons résultats pour éviter d'éventuelles mauvaises surprises, surtout qu'avec des victoires à trois points, elles pourraient vite se voir supplantées par les actuels mal classés.

L'ASM Oran et la JSM Skikda semblent être les plus concernées par cet éventuel retournement de situation, car ne disposant actuellement que de 4 et 5 points d'avance sur le premier relégable, le RCK, qui pourrait donc facilement les recoller, s'il arrive à l'emporter face au WAT.

Cette 12e journée devait se dérouler le week-end dernier, avant d'être décalée à la dernière minute par la Ligue de football professionnel (LFP).

L'instance dirigeante de la compétition a justifié dans un communiqué ce report par l'"extrême importance" de l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de football tenue samedi à Alger.