Algérie: Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Boumerdès (MDN)

Alger — Deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêté, lundi à Boumerdès, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mardi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 29 octobre 2018, deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès /1eRM", précise la même source.

Par ailleurs et "dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam/6eRM, (30) orpailleurs et saisi (11) détecteurs de métaux, (09) groupes électrogènes, (10) marteaux piqueurs, (03) charges propulsives, des outils de détonation, ainsi que (1950) litres de carburant, cinq (05) véhicules tout-terrain, deux (02) téléphones satellitaires et des sacs de mélange de pierres et d'or brut", est-il détaillé.

En outre, "des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté (16) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen/2e RM et Biskra/4e RM", conclut le MDN.