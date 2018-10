Cameroun: Une mission évalue l'aspect sécuritaire de la CAN 2019

La mission CAF/FIFA s'est depuis le 28 octobre rendue sur les sites de Yaoundé, Garoua et Bafoussam pour la visite des infrastructures sportives et aéroportuaires.

La délégation conduite par le président de la fédération nigérienne de football, Djibrilla Hima Hamidou « Pelé », a ainsi eu des entretiens avec les ministres en charge des questions de sécurité. Elle a non seulement reçu les assurances que les aspects sécurités ont bien été pris en compte dans la conception des stades en cours de construction, mais également que la sécurité des personnes et des biens, sera parfaitement assurée lors de la CAN 2019, singulièrement sur le site de Buéa et Limbé en zone anglophone, qui abritera les rencontres du groupe E.

