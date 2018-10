La candidature du président, Abdelaziz Bouteflika, arrivé au pouvoir en 1999 et fragilisé par un Accident vasculaire cérébral (AVC) depuis 2013, refait surface dans les débats sur la scène politique en Algérie, avec la sortie médiatique de Djamel Ould Abbès, secrétaire général du parti au pouvoir, le Front de libération nationale (FLN).

En effet, ce dernier a affirmé, le dimanche 28 octobre 2018 que le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika sera bel et bien le candidat du parti à l'élection présidentielle pour sa propre succession en avril 2019, brisant ainsi le silence sur le sujet. Fidèle parmi les fidèles du chef de l'Etat algérien, le secrétaire général du parti majoritaire a indiqué, que la candidature de leur « champion » est une revendication de tous les cadres et militants du FLN sur l'ensemble du territoire national.

Agé de 81 ans et affaibli par les séquelles d'un AVC, la santé de Bouteflika n'a cessé de se fragiliser au fil des ans, au point qu'il passe pour un grabataire. L'attaque cérébrale ayant affecté son élocution et sa motricité, le président n'est apparu publiquement, depuis lors, que quelques rares fois sur un fauteuil roulant et sans prendre la parole.

Malgré cet état de santé défaillant, les appels du camp présidentiel à une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika fusaient aussi bien des cercles politiques, que du milieu des hommes d'affaires depuis quelques mois. Ainsi après, le FLN, son parti d'origine, qui a donné le ton, son principal allié, le Rassemblement national démocratique (RND) et les islamistes du Rassemblement de l'espoir de l'Algérie (TAJ) lui ont emboité le pas.

Cette coalition, favorable à un autre mandat du chef de l'Etat sortant, qui totalisera 20 ans de règne l'année prochaine, a vu ses rangs grossis par des organisations syndicales et le Forum des chefs d'entreprises (FCE), regroupant les magnats de l'économie algérienne. Pouvait-il en être autrement, face à un tel louvoiement des partis politiques, des syndicats et à la pression des pouvoirs économiques ?

Sous nos cieux où les dirigeants font des pieds et des mains pour s'accrocher au fauteuil présidentiel, on peut dire sans grand risque de se tromper que Bouteflika s'est vu servi sur un plateau d'or. Même si l'intéressé lui-même ne s'est pas encore prononcé sur ses vraies intentions, une chose est sûre, les messages adressés au président algérien le sollicitant de se porter candidat pour un autre mandat à la tête du pays afin de poursuivre une prétendue « œuvre de construction », font douter de la bonne foi de leurs auteurs.

Sinon comment peut-on demander à quelqu'un qui est cloué sur un fauteuil roulant et qui peine à achever son mandat en cours, de briguer de nouveau la magistrature suprême.

Sous le prétexte fallacieux que « le pays a besoin de lui pour relever les défis liés à l'approfondissement des réformes sur les plans politique, économique, social sécuritaire et de politique extérieure », comme avancé par le secrétaire général de l'obscure Alliance nationale républicaine (ANR), Balkacem Sahli.

Les tenants des pouvoirs économiques, eux, évoquent des « hautes valeurs » d'engagement, de patriotisme et de sacrifice de l'Officier militaire envers son pays. De beaux discours, qui cachent un culte de la personnalité, avec pour seul but la conservation d'un pouvoir et de ses avantages par un seul et même camp.

Détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, Bouteflika a mis indirectement fin au suspense sur sa volonté de rempiler pour un cinquième mandat. Seulement, il devrait s'aviser que la gestion du pouvoir se fera par procuration, si le projet de nouveau bail présidentiel venait à prospérer.

S'il est en lice, même diminué par la maladie, la réélection de Bouteflika passera comme une lettre à la poste, conformément au désir de ses partisans, face à une opposition mal organisée dont la voix reste jusque-là inaudible. Mais le président algérien va-t-il oser minimiser ses sérieux soucis sanitaires au profit d'un fauteuil sur lequel il tient à peine ?