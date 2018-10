Congo-Kinshasa: Ebola - Le Conseil de Sécurité s'en mêle !

Mardi 30 octobre, l'organe décisionnel des Nations Unies a adopté, dans la matinée, une nouvelle résolution, la 2439, sur la République Démocratique du Congo. Ce dernier, résultant de deux rapports du Directeur de l'OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, met le focus sur la situation humanitaire et sécuritaire.

A en croire ces rapports, il est possible que l'épidémie d'Ebola qui sévit au Congo-Kinshasa "puisse gagner d'autres régions du pays, voire les pays voisins, tels que l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Burundi, même si l'OMS n'a pas jugé nécessaire à ce stade de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale".

Craignant une telle perspective, la toute fraiche résolution onusienne appelle le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la panoplie de ses partenaires sur terrain à continuer "d'accroître la transparence et la précision de leurs rapports quotidiens sur l'évolution de l'épidémie" déclarée en zone de conflit armé.

L'ONU rappelle dans le même ordre d'idée que c'est au Gouvernement congolais qu'il incombe, au premier chef, de protéger les civils se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction, et notamment de les protéger des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Néanmoins, l'ONU condamne, dans les termes les plus énergiques, toutes les attaques menées par les groupes armés, y compris ceux qui menacent gravement la sécurité des intervenants et mettent en péril l'action de lutte contre l'épidémie d'Ebola.

Elle prie, de fait avec insistance, toutes les parties au conflit armé de respecter pleinement le droit international, y compris le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire applicables, et en particulier les obligations que leur imposent les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et 2005.

Dans cette même lancée, les Nations Unies demandent à toutes les parties de permettre le libre passage, dans de bonnes conditions de sécurité et sans délai, de l'ensemble du personnel humanitaire et médical ainsi que du matériel, des transports et des fournitures connexes dans les zones touchées et de respecter et de protéger tous les civils, y compris les habitants de la région qui risquent de contracter Ebola, et les travailleurs humanitaires et sanitaires.

Pour les membres du Conseil de Sécurité qui ont adopté à l'unanimité cette résolution, les équipes d'action humanitaire et les hôpitaux et autres installations médicales qui apportent une assistance et des secours vitaux aux personnes qui sont dans le besoin doivent être respectés et protégés et ne doivent en aucun cas être pris pour cibles, conformément au droit international.