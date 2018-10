Cote d'Ivoire: « En rencontrant Godot » - La pièce de Tiburce Koffi revisitée par Yrouflé

Ce samedi 3 novembre, le Palais de la culture de Treichville sera le théâtre d'une représentation... théâtrale revue et toujours caustique.

La salle Kodjo Ebouclé du Palais de la culture d'Abidjan-Treichville accueillera, le samedi 3 novembre, à partir de 19h la grande première de la pièce de théâtre, en 3 actes, « En rencontrant Godot ». Mise en scène par Moïse-Mary Koffi et interprétée par Pi Sauveur, Zéphirin Nomel et Tanoe Bléoué Jonas de la compagnie Yrouflé, cette pièce porte la signature de Tiburce Koffi.

Oui, éditée en 2017 (Editions du Panthéon, 120 pages), cette œuvre dramatique, « En rencontrant Godot », est une appropriation-hommage de l'auteur ivoirien au célébrissime écrivain Irlandais. « En attendant Godot », en effet étant une pièce de théâtre en 2 actes, en français, écrite en 1948 par Samuel Beckett et publiée en 1952 à Paris aux Éditions de Minuit.

La particularité de ce livre vient du fait que le nombre de scènes n'est ni décompté ni annoncé. S'annonçant comme un écho à la célèbre œuvre susmentionnée, cette pièce prolonge les interrogations qui font le charme mystérieux du texte de l'écrivain irlandais.

Durant plus de soixante ans, Godot fut attendu. À présent, Tiburce Koffi nous le montre en sortant l'énigmatique personnage de son silence.

Cette pièce, au style délié et chargé d'humour, représente bien plus qu'une simple et légitime fantaisie d'un écrivain subversif. Véritable hommage à Beckett et au théâtre de l'absurde, «En rencontrant Godot» relancera certainement les débats autour du chef-d'œuvre !

Yrouflé est une compagnie théâtrale essentiellement de comédiens issus de l'Insaac- Institut national des arts et de l'action culturelle -- qui ambitionnent de faire carrière dans les arts du spectacle en organisant des représentations dans divers domaines des arts vivants.

« Désormais, il faut compter avec la compagnie Yrouflé qui veut apporter de l'innovation et sa note au théâtre ivoirien » souligne Certain Kouassi (Diplômé d'études supérieures artistiques, option théâtre), membre-fondateur et gérant de la compagnie.

« En rencontrant Godot » de Tiburce Koffi, répondant à « En attendant Godot » de Samuel Beckett, sera donc le lieu de confrontations de deux écritures dramaturgiques, deux approches du théâtre à travers deux cultures différentes et deux lectures différentes du monde.

C'est, au total, l'Anglo-saxon et Français Samuel Beckett et l'Ivoirien Tiburce Koffi qui seront exposés et mis en relief dans ce spectacle du Palais de la culture qui entend, tout aussi, réconcilier les férus des planches avec le théâtre vrai.