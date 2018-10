Cote d'Ivoire: Jean Louis Moulot à la jeunesse du Rhdp - "Ne cédez pas à la provocation"

« C'est ensemble et avec une ville en paix que nous allons développer notre ville déclarée patrimoine mondial de l'Unesco ». C'est par ces mots d'apaisement que Jean Louis Moulot, candidat du Rhdp déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante (Cei) à Grand-Bassam, s'est adressé aux populations de ladite localité, le lundi 29 octobre, à son domicile.

Au cours des échanges avec les jeunes du Rhdp de Grand-Bassam, Jean Louis Moulot a fait le tour de l'actualité qui secoue la commune.

« Je déplore tous les incidents survenus pendant et après le scrutin. Surtout, cette humiliation de trop que la jeunesse du quartier France a fait subir au roi des N'Zima lors de la visite de Julie Payette, gouverneure générale du Canada dans la ville.

Ainsi, j'invite les populations à instaurer un climat de paix et à éviter de détruire les édifices de la ville historique », a-t-il conseillé. Avant de s'adresser particulièrement à la jeunesse du Rhdp en ces termes: « je vous exhorte à garder votre calme et à ne répondre à aucune provocation.

Soyez plutôt des ambassadeurs de paix auprès de vos camarades du Pdci et du Fpi et autres partisans du maire sortant. Sensibilisez les à la cohésion sociale, apportez leur le message de vivre ensemble et au respect des institutions de la République ».

Aussi après ces quelques conseils, Jean Louis Moulot est revenu sur le contentieux électoral et les projets évoqués lors de sa campagne électorale. « Notre victoire est claire. Si j'ai gardé mon silence jusque-là, c'est parce que je respecte les institutions de notre pays.

Je suis surpris que le Pdci mette en doute la décision de la Commission électorale indépendante. Plus grave, des cadres du Pdci se promènent d'ambassade en ambassade pour présenter des procès-verbaux et les partagent même sur les réseaux sociaux et dans des journaux », s'est-il étonné.

Le candidat du Rhdp aux élections municipales de Grand-Bassam affirme avoir confiance « en aux institutions ». C'est pourquoi il invite les acteurs de la scène politique de la localité à ne pas instrumentaliser les jeunes contre les règles de la tradition.