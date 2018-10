Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants - Des outils et des statistiques fiables pour la prise de bonnes décisions

Le comité interministériel de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants avec l'appui financier et technique du Bureau international du Travail a organisé, le vendredi 27 octobre, dans la salle de conférences du Bit sise au deuxième étage de l'immeuble Ccia au Plateau, un atelier de restitution des résultats du projet Clear et de renforcement des capacités des acteurs nationaux sur le mécanisme et les nouveaux outils du Système d'observation et de surveillance du travail des enfants en Côte d'Ivoire, Sosteci.

Cette séance de travail placée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abinan Kouakou, et sous le patronage de Dominique Ouattarra, Première dame de Côté d'Ivoire, a fait plusieurs recommandations en guise de feuille de route pour résoudre de façon efficace et durable la question de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants.

Après les échanges suite aux six thèmes de présentation, il s'agit d'améliorer l'analyse et la présentation des données, de développer les indicateurs statistiques permettant d'avoir un accès sur les données de chacune des localités, de renforcer les capacités en ressources humaines des unités opérationnelles déconcentrées au niveau local, d'étendre le Sosteci aux départements à forte production d'hévéa, de prévoir d'autres rencontres en rapport avec le Sosteci puis de vulgariser les outils consolidés.

Une conférence internationale sur le financement du Sosteci et qui sera concomitamment au cœur de la grande cérémonie de restitution des résultats du projet Clear est projetée pour les 22 et 23 novembre prochain à l'hôtel du golf à la Riviera.

Une certitude, c'est que la Côte d'Ivoire a pris à bras- le- corps avec un financement de 2,250 milliards la question de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. Avec celui de Soubré déjà opérationnel, au total, le pays disposera de trois centres de référencement et de resocialisation d'ici à fin 2019 ou début 2020.

Par ailleurs, selon le Dr N'Guettia Martin, directeur de la lutte contre le travail des enfants, le Sosteci est devenu un système consolidé, moins coûteux et flexible avec la formalisation du cadre intégré de coordination élargi à tous les secteurs.

Les outils consolidés du Sosteci et les changements majeurs intervenus suite au processus de révision portent sur les outils d'orientation, les outils de collecte et les outils de diffusion. Ces changements ont permis la mise à jour de tous les supports.

Aussi, le projet enregistre-t-il l'élaboration de nouveaux supports de collecte c'est- à-dire une cartographie et un guide d'entretien. Un autre support sous la forme d'une fiche de suivi des enfants identifiés puis une organisation plus cohérente des supports de collecte.

Les résultats du projet Sosteci Clear ont permis d'être mieux renseignés et de maîtriser les infrastructures sociales de base, la vie économique et les regroupements communautaires, de mieux connaître le couple employeurs- utilisateurs, les caractéristiques générales des enfants travailleurs, la santé et la sécurité au travail des enfants travailleurs et les caractéristiques générales, l'assistance et la scolarité des enfants assistés.

Avec cette approche qui permet de mieux prendre en charge les enfants et leurs besoins dans leur cadre de vie et ceux des membres de leurs communautés, le sosteci Clear a pu relever des données qui situent la répartition du travail par sexe.

Il ressort donc que 65% des enfants identifiés sont de sexe masculin contre 34% de sexe féminin. L'agriculture occupe 72,58%, le commerce 11,76% et les autres activités 50,98% de jeunes garçons et 20,91% de jeunes filles.

Par ailleurs, l'âge moyen des enfants travailleurs oscillent entre 12 et 13 ans. Pis, plus de deux tiers des enfants travailleurs ne possèdent pas de contrat signé avec leurs employeurs.

Une situation que dénoncent et combattent le gouvernement ivoirien et ses partenaires techniques et financiers. Sophie De Coninck, représentant Mamadou Haidara, directeur pays du Bit, après avoir fait remarquer que 152 millions d'enfants sont astreints au travail dans le monde dont 19,6% se trouvent en Afrique, elle a indiqué que l'existence d'un système de suivi du travail des enfants bien structuré fonctionnel et durable, sera un atout supplémentaire pour améliorer l'engagement contre le travail des enfants.

Le coordonnateur du projet Clear, Emmanuel Boua-bi Semian, a salué la qualité des différents rapports du comité interministériel sur le travail des enfants qu'il a qualifiés de documents de référence tout en déplorant le fait qu'ils ne soient sinon peu diffusés. Il a également souligné le gros investissement du gouvernement pour le respect de la dignité et des droits de l'enfant.