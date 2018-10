Cote d'Ivoire: Financement de la recherche - Organisation du forum annuel à Abidjan du 5 au 9 novembre

Le Secrétaire exécutif du Programme d'Appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres), Sangaré Yaya, a annoncé ce mardi 30 octobre, au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire (Csrs), à Abidjan-Yopougon, l'organisation, pour la première fois en Afrique francophone, du Forum annuel des organismes de financement de la recherche africains.

Coorganisé par le Pasres (fruit de la coopération ivoiro-suisse) et la Fondation nationale pour la recherche en Afrique du sud (Nrf) , ce forum se tiendra du 5 au 9 novembre, à Heden Golf Hôtel de Cocody, autour du thème « L'impact sociétal et économique de la recherche ».

Selon Sangaré Yaya, pour la réussite de cet évènement, plusieurs institutions se sont portées garant en apportant leur soutien.

Il s'agit du département du Royaume Uni pour le développement international (Dfid), le Centre canadien de recherche pour le développement international (Crdi), la Fondation nationale pour la recherche en Afrique du sud (Nrf) et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida).

Ce forum, selon le Psres, se décline en quatre objectifs principaux. Renforcer les capacités des organismes de financement de la recherche en Afrique subsaharienne à mieux gérer la recherche ;

Concevoir des programmes de recherche fondés sur l'utilisation d'indicateurs solides en matière de science, technologie et innovation (Sti) ; Promouvoir l'échange d'expérience et de connaissances avec le secteur privé ; Renforcer le partenariat entre les organismes de financement de la recherche.

Le Secrétaire exécutif du Programme d'Appui stratégique à la recherche scientifique affirme que plusieurs thématiques seront débattues lors de cette rencontre de haut niveau, entre autres

« Le partenariat pour le recherche et l'innovation : Investir dans la recherche, les bourses d'études et l'innovation en Afrique », « l'atelier de formation sur la gestion de la recherche », « le forum annuel 2018v portant sur les nouvelles approches pour financer la recherche et l'innovation en Afrique ».

A ces thématiques, est prévue une cérémonie de célébration des meilleures jeunes filles scientifiques de Côte d'Ivoire.

« Une grande participation des femmes à, la science et la technologie devrait renforcer considérablement l'impact de la recherche scientifique et de l'innovation », soutient le conférencier. Qui annonce également un symposium académique sur le développement de l'énergie solaire photovoltaïque en Afrique.

Cette rencontre permettra « de fournir un cadre international pour faciliter les discussions et l'échange de connaissance sur les résultats de la recherche, les défis actuels et futurs liés au développement de l'énergie solaire photovoltaïque et à leurs applications en Afrique ».