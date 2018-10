Cote d'Ivoire: Réforme de la CEI/Jean-Louis Billon (Pdci) - « Nous ne voulons pas d'un président issu d'un parti politique »

Les temps qui viennent seront difficiles avec leurs lots d'intoxications, de manipulations et de désinformations. Nous demandons donc aux militants de rester sereins et de persévérer dans l'effort pour relever les défis du futur », a conclu Jean Louis Billon

C'est pourquoi, nous demandons à tous d'avoir les yeux rivés sur l'avenir et de former une Union sacrée autour du Président Henri Konan Bédié et de se focaliser sur 2020.

Mme Diomandé Djénébou née Zongo, directrice de la communication du parti a précisé que la plateforme radio Pdci-Rda ne fait pas partie des organes du parti. Et que le Pdci ne se reconnait pas dans les publications de ladite plateforme. Cependant, www.pdci-rda.ci et pdci24, dira-t-elle, sont des supports officiels du parti.

C'était à l'occasion d'une rencontre avec la presse nationale et internationale où l'ex-ministre s'est prononcé sur les élections régionales et municipales du 13 octobre 2018, le sixième 6ème Congrès extraordinaire du Pdci-Rda tenue 15 octobre 2018, à Daoukro, ainsi que sur les perspectives du parti en marche pour la présidentielle de 2020. (Voir l'intégralité de la vidéo). « Pour une Cei crédible, Jean Louis estime qu'elle devrait être autonome sur le plan financier.

