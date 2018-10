Gabon: Santé d'Ali Bongo - Pourquoi la Présidence a-t-elle tronqué son communiqué ?

En définitive, les interrogations demeurent toujours sur l'origine de cette « fatigue sévère ». Les populations gabonaises ont besoin de l'avis des médecins de Riyad qui suivent le Président et non le point de vue personnel du Porte-parole de la Présidence. Tout en espérant que la « fatigue sévère » évoquée ne soit pas également une probabilité.

De ce fait, il apparaît clair que Ike Ngouoni a bel et bien lu le communiqué tel que publié dans l'Union. Cependant, qu'est-ce qui peut expliquer le retrait délibéré d'une partie du communiqué ? La Présidence de la République a-t-elle réalisé que l'usage du terme « probabilité » apporte à la phrase une idée d'incertitude ? Et donc il ne fallait pas laisser penser que la Présidence de la République navigue dans des supputations.

Ainsi se retrouve-t-on avec deux énoncées : le premier (celui de la vidéo), « une fatigue sévère due à une forte activité... » Et le second (contenu dans l'Union) « une fatigue sévère due, selon toute probabilité, à une forte activité... »

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.