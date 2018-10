Algérie: Le 23e Salon du livre d'Alger s'ouvre au public

- Le 23e Salon international du livre d'Alger (SILA) a ouvert, mardi aux Palais des expositions des Pins maritimes, ses portes au public venu en nombre en ce premier jour.

Dès l'ouverture du salon, les premiers visiteurs, majoritairement des jeunes, ont afflué au pavillon central, l'espace le plus attractif du Palais des expositions, qui accueille particulièrement des exposants spécialisés dans la littérature, le livre scolaire et parascolaire ainsi que le dictionnaire.

Le stand de 500 m² réservé à la Chine, invité d'honneur de cette édition, a attiré des visiteurs intéressés par la culture et la littérature de ce pays d'Asie de l'est qui propose quelques 10.000 titres dans divers domaines en Arabe, en anglais et en mandarin, langue nationale et officielle en Chine. D'autres visiteurs, étudiants notamment, ont afflué vers des stands de maisons d'édition d'ouvrages scientifiques comme la médecine, la psychologie et le droit.

Sur les quelques 20.000 m² de surface d'exposition, les visiteurs peuvent aller, pendant douze jours, à la rencontre de nombreux auteurs algériens et étrangers qui viendront dédicacer leurs oeuvres, en plus des débats et autres ateliers.

Plus d'un millier d'exposants dont 739 éditeurs étrangers venant de 47 pays prennent part à ce 23e Sila placé sous le slogan "Le livre ensemble".

Inauguré officiellement lundi par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le Salon du livre d'Alger se poursuit jusqu'au 10 novembre aux Palais des expositions des Pins-Maritimes.