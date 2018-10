Seychelles: Des scientifiques se réunissent aux Seychelles pour discuter de la surpêche du thon dans l'Océan Indien

Les stocks de thon albacore sont aux centre des discussions alors que les Seychelles accueillent la 20ème session du Groupe de travail sur le thon tropical de la Commission du thon de l'océan Indien (CTOI) du 29 octobre au 3 novembre.

Cette session fait partie d'une série de réunions organisées chaque année par le secrétariat de la Commission au cours desquelles des scientifiques des pays membres et des experts internationaux analysent et discutent des dernières informations sur les espèces de thon. Les 115 îles de l'océan Indien occidental accueillent plus de 40 scientifiques de plus de 20 pays cette année.

Le responsable des pêches de l'Autorité de la pêche des Seychelles (SFA), Vincent Lucas, a déclaré qu'une nouvelle évaluation des stocks serait entreprise lors de la réunion après avoir consulté toutes les nouvelles données disponibles, notamment les données de capture et d'effort de pêche pour 2016.

«Certaines évaluations préliminaires ont été réalisées et seront examinées au cours de la réunion d'une semaine. Une évaluation finale sera entreprise après accord sur le modèle et les données à utiliser pour l'évaluation», a poursuivi M. Lucas.

Il a ajouté que "les résultats de ces évaluations préliminaires ne montrent aucune amélioration par rapport aux précédentes, d'où le statut de surpêche".

La Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) est une organisation intergouvernementale chargée de la gestion des thons et des espèces apparentées dans l'océan Indien. Basée aux Seychelles, la commission est un organe formé au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et compte 31 pays membres.

En 2017, la Commission a adopté une résolution aux termes de laquelle les pays membres devaient réduire les captures de thon à nageoires jaunes de 15%. En conséquence, cette année, la flotte de 13 navires à senne coulissante battant pavillon des Seychelles s'est vu attribuer un quota total de 33 000 tonnes d'albacore pour la pêche.

Les informations recueillies au cours de la session de travail seront utilisées pour fournir des avis de gestion actualisés au comité scientifique qui se réunira aux Seychelles au mois de décembre. Après avoir examiné les recommandations formulées, le comité enverra ses recommandations à la Commission de la CTOI, prévue de se réunir au mois de mai de l'année prochaine.

La commission décidera si des modifications seront apportées aux mesures en place. Le système de quotas reste en place jusque-là.

Dans un communiqué de presse, Christopher O'Brien, secrétaire exécutif de la CTOI, a déclaré qu'il était nécessaire de fournir des conseils de gestion fondés sur des données scientifiques fiables pour tous les stocks de thon pêchés dans l'océan Indien.

"Cela revêt une importance particulière pour le thon à nageoires jaunes, car il s'agit de l'une des plus importantes espèces commerciales débarquées dans l'océan Indien et d'une pierre angulaire de l'industrie de la conserve de thon au Seychelles", a déclaré M. O'Brien.

Le secteur de la pêche est le deuxième principal contributeur à l'économie de l'île, et les Seychelles sont le plus important port de transbordement de thon tropical dans l'océan Indien.