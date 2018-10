Afrique: Ligue des Champions 2018 - 12e finale pour Al Ahly, 7e pour l'Espérance de Tunis

Une enquête de Greenpeace dévoile les 50 régions de la planète les plus polluées au… Plus »

L'Espérance de Tunis compte deux victoires à son palmarès, en 1994 et en 2011. On note aussi que le champion tunisien a disputé trois finales d'affilée, en 2010, 2011 et 2012. Elle a gagné celle de 2011 contre le Wydad Athletic Club de Casablanca, perdu celle de 2010 contre le Tout Puissant Mazembe et celle de 2012 contre Al Ahly.

Lors de ses 8 titres, Al Ahly n'a jamais été battu en finale; il a remporté 8 matches et obtenu les huit autres fois un nul. Il a inscrit 25 buts et en a encaissé 8.

Auparavant, les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale. Là encore, après un nul sans but chez eux, les Egyptiens avaient remporté le titre à Tunis après un deuxième nul, cette fois avec but (1-1).

