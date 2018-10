Soudan: Al-Bashir regagne le pays en provenance de la Turquie

Le Président Al-Bashir a été accueilli peu après son arrivée à l'aéroport de Khartoum par le Premier Vice-Président de la République, Lt. Général Bakri Hassan Salih, ainsi qu'un certain nombre de Ministres et de hauts responsables.

Il a déclaré que la visite a donné des opportunités aux Présidents Al-Bashir et Erdogan pour discuter les relations bilatérales et les événements importants à venir dans le contexte de la coopération entre le Soudan et la Turquie.

Dans une déclaration à la presse, le Ministre des Affaires Etrangères, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, a qualifié de fructueuse et a réalisé ses objectifs la visite, ajoutant que les deux côtés se sont mis d'accord sur les agendas pour les prochaines visites échangées par les responsables Soudanais et Turcs, y compris la visite à venir par le Vice-Président Turc au Soudan en Décembre prochain.

Khartoum — Le Président de la République, Maréchal Omer Al-Bashir, est rentré Mardi après-midi le pays après une visite en Turquie à l'invitation de son homologue Turc, Recep Tayyeb Erdogan, pour assister à l'inauguration du nouvel Aéroport International d'Istanbul, ainsi qu'un certain nombre de Chefs d'État et de Ministres.

