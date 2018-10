"Je dois dire que rien ne me surprend de la part du président Alpha Condé. Il a donné des instructions pour aller piller le domicile de ma belle-mère. Il a donné instruction de tirer sur ma voiture. Aujourd'hui je me suis réveillé avec le quartier investi par des forces de police lourdement armées. Interdisant toute entrée et toute sortie à mon domicile. Je suis député de la République, je suis chef de file de l'opposition, ma liberté de mouvement est complément bridée, aujourd'hui je n'ai pas le droit de sortir", a fustigé le chef de file de l'opposition.

Entouré par ses gardes rapprochés, certains leaders de l'opposition et quelques militants, Cellou Dalein a déclaré que le pouvoir d'Alpha Condé continue de violer les droits fondamentaux des citoyens. Il affirme que la semaine prochaine sera consacrée à une série de manifestation et de ville morte.

Des petits groupes de militants ont été arrêtés non loin du domicile du chef de file de l'opposition, en face des véhicules de police. Ces jeunes en colère prononcent des déclarations hostiles au pouvoir en place. Ils seront plus tard dispersés par les agents de maintien de l'ordre. Mais quelques-uns ont pu s'exprimer.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

