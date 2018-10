Afrique de l'Ouest: Georges Weah à Ouagadougou - Vers la revitalisation de la coopération bilatérale entre les deux pays

Quatre ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant mis fin au régime de… Plus »

Pour sa part, Georges Weah a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit du président du Faso et du peuple burkinabè : « Je suis très heureux d'être en visite ici au Burkina Faso », s'est-il exprimé. Comme quoi sa présence dénote du bon état des relations qui existent entre Le Libéria et le Burkina Faso.

A propos de cette infrastructure, le président du Faso a fait savoir qu'elle va « permettre non seulement de booster le développement, mais de faire en sorte que la ville de Ouagadougou soit libérer des gros camions qui traversent permanemment et qui créent de gros embouteillages au centre-ville ».

Les domaines de coopération concernent les infrastructures, l'agriculture, les mines, et un certain nombre de domaine dans lesquelles les deux pays pourront travailler ensemble.

Mais cela fait 10 ans que cette commission ne s'est plus tenue, et il est important que nous puissions faire en sorte que la commission mixte puisse se retrouver pour discuter de tous les domaines de coopération » a fait savoir le président Kaboré.

« Depuis 2008, la commission mixte de coopération entre le Libéria et le Burkina Faso s'est tenue et elle avait défini les pistes sur lesquelles nous devrions engager les activités.

