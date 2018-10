Algérie: Le processus de réformes entamées par l'Algérie constitue une "évolution démocratique tangible"

Alger — Le processus de réformes entamées par l'Algérie notamment l'introduction du principe de l'exception d'inconstitutionnalité constitue une "évolution démocratique tangible" appelée à être "encouragée, soutenue et concrétisée", a indiqué mardi à Alger le représentant résident du PNUD en Algérie, Eric Overvest.

"Le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) est fier d'accompagner le Conseil constitutionnel dans ce processus de réformes qui constituent une évolution démocratique tangible appelée à être encouragée, soutenue et concrétisée", a-t-il dit dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du séminaire international sur l'exception d'inconstitutionnalité.

M.Overvest a souligné les aspects convergents des réformes entamées par l'Algérie avec les valeurs de la charte de l'ONU, relevant que la Constitution de 2016 se caractérise en effet par la "volonté d'élargir les espaces démocratiques et d'asseoir une gouvernance performante, au service des citoyens".

"Il s'agit d'une étape cruciale participant à la dynamique des réformes menées en Algérie depuis 1999, devant conduire à la consécration de la primauté du droit, au renforcement de la démocratie participative dans le cadre d'un Etat démocratique, républicain et social" a-t-il dit, ajoutant que cette réforme permet "d'ancrer le pays dans la modernité politique".

Il a observé que plusieurs axes avaient été privilégiés dans ce cadre, à savoir, les droits de l'homme et les libertés démocratiques, le renforcement du pouvoir législatif et du rôle de l'opposition parlementaire, de l'indépendance de la justice, la moralisation de la vie publique et la mise en oeuvre des Objectifs pour le développement durable (ODD) ainsi que de l'agenda 2063 de l'Union africaine.

Les innovations que la révision constitutionnelle, a-t-il poursuivi, a introduites cadrent avec les ODD adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015, notamment dans le volet des inégalités réduites, la préservation et la protection de l'environnement et la promotion des institutions ouvertes et transparentes pour l'avènement de sociétés pacifiques.

Le représentant du PNUD a réitéré la disponibilité de cette institution onusienne pour une coopération "plus appuyée et plus large" avec le Conseil constitutionnel, exprimant au passage sa satisfaction de voir la collaboration porter ces fruits.