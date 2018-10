Algérie: La zone de libre-échange africaine contribuera effectivement au développement socio-économique

Tunis — La création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZELCA) contribuera de façon effective dans le développement socio-économique du continent, a affirmé mardi à Tunis une haute responsable onusienne.

S'exprimant lors des travaux de la 33ème réunion du Comité intergouvernemental d'experts (CIE), Mme Lilia Hachem Naas, directrice du Bureau Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU (CEA), a relevé qu'une fois concrétisée, la ZELCA sera la plus grande zone de libre-échange au monde.

Elle s'étendra sur un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant un PIB de 2.500 milliards de dollars avec des économies en pleine croissance.

La ZLECA, dont l'accord a été signé en mars 2018 par 44 chefs d'Etat et de gouvernement africains lors du sommet extraordinaire de l'Union Africaine à Kigali (Rwanda), n'entrera en vigueur qu'après le dépôt du 22ème instrument de ratification auprès du président de la Commission de l'Union africaine.

"Tous les pays de la sous- région l'ont signé et nous devons maintenant aller vers la ratification", a-t-elle avancé.

Concernant la 33ème réunion du CIE, Mme Naas a relevé qu'elle se tenait dans un contexte mondial marqué par des tensions commerciales qui freinent la croissance mondiale.

Elle a, dans ce sens, indiqué que les prévisions de croissance FMI pour 2018, qui étaient de 3,9% en début d'année, viennent d'être révisées légèrement à la baisse à cause de l'impact de ces tensions.

Selon elle, cet élan de réactions protectionnistes entre les Etats constitue un défi pour la communauté internationale qui doit trouver des solutions innovantes et ajuster le modèle de développement.

Pour l'Afrique, la croissance s'est située à 3,7% en 2017 au niveau mondial, avec des perspectives positives pour 2018, grâce notamment à la remontée des cours du pétrole qui ont bénéficié aux pays exportateurs de brut.

Le manque de diversification fragilise les économies de l'Afrique du nord

Malgré des indicateurs macroéconomiques en amélioration, les pays africains, a-t-elle estimé, doivent continuer à réformer leurs politiques monétaires et fiscales destinées à réduire leur vulnérabilité et à mobiliser davantage les recettes domestiques pour dégager des ressources propres pour financer leur développement.

En ce qui concerne les performances sous-régionales en 2017, Mme Naas a fait savoir que l'Afrique du Nord se situait en deuxième position en Afrique avec une croissance de 4,8%, après l'Afrique de l'Est qui affiche une croissance de 5,3%.

Au niveau du développement humain, il est indéniable que les progrès sociaux en Afrique du Nord ont été importants grâce à des investissements importants dans les secteurs clés et à l'accès étendu à l'éducation, la santé, les services de base, tels que l'eau et l'électricité, a-t-elle soutenu.

Toutefois, ces performances positives, qui ont fait reculer la pauvreté, restent amoindries par deux problèmes majeurs : le chômage ainsi que le manque de diversification qui fragilise les économies des pays d'Afrique du Nord, tributaires de secteurs primaires et des ressources naturelles telles que les hydrocarbures et les mines.

De plus, "les progrès sociaux constatés au niveau national cachent la situation des inégalités au sein de tous nos pays" entre les régions, a-t-elle avancé, ajoutant qu'il existait en effet un réel problème dans la répartition équitable des bénéfices de la croissance.

Les différences de développement entre les régions riches, souvent métropolitaines centrales, dynamiques et qui concentrent l'essentiel des activités économiques, et les régions pauvres, en général périphériques et rurales, sont telles qu'elles pointent du doigt les limites du modèle de développement.

Mme Naas a, par ailleurs, affirmé que la situation des pays d'Afrique du Nord et celle du reste du continent africain exige des solutions nouvelles à des problèmes de plus en plus complexes.

C'est dans ce contexte que la nouvelle secrétaire exécutive, Mme Vera Songwe, a initié une réorientation stratégique du mandat et des activités de la CEA afin d'être en mesure de répondre aux nouvelles priorités des pays membres.

Le nouveau cadre Stratégique 2018-2019, approuvé par la conférence des ministres tenue en mai dernier, s'articule autour de cinq domaines.

Il s'agit notamment du renforcement du rôle de la CEA en tant qu'institution de premier rang pour apporter des solutions régionales aux problématiques du continent et appuyer l'accélération de la diversification économique et l'industrialisation de l'Afrique.

Il est question également de proposer des approches innovantes pour financer des infrastructures durables, et le développement du capital humain pour faciliter la transformation de l'Afrique.

Le traitement en amont des problèmes transfrontaliers en mettant l'accent sur l'inclusion sociale, ainsi que le développement de solutions régionales aux problématiques de gouvernance mondiale, et des connaissances pour défendre et gérer les défis de la prochaine génération en Afrique, figurent également parmi les axes de la nouvelle stratégie du bureau.

Ces axes stratégiques se fondent sur l'Agenda 2030 des Nations Unies des Objectifs de développement durable et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

"Tous nos pays ont commencé le processus d'appropriation et de mise en oeuvre de ces Agendas, notamment à travers les stratégies nationales de croissance et de développement érigées par chacun d'entre eux", a-t-elle poursuivi.

Selon elle, le premier rapport sur la mise en oeuvre des ODD au Maghreb sera lancé vendredi prochain.