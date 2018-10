Algérie: La BNA inaugure sa première agence digitale

Pour rappel, ce nouveau service vient s'ajouter à la possibilité des clients de la BNA d'effectuer leurs paiements en ligne sur les plateformes web des grands facturiers tels que Algérie Télécom, Air Algérie, Mobilis, Sonelgaz, la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL) et l'Algérienne des eaux (ADE).

Pour les clients de la BNA, ils disposent au sein de ce second espace de plusieurs services tels que des retraits allant jusqu'à 100.000 DA/jour à raison de 3 millions DA/mois, des virements de compte à compte, des remises de chèques et des versements d'espèces.

Un second espace, accessible 7j/7 et 24h/24, comprend un distributeur permettant aux clients d'autres établissements financiers d'effectuer desopérations de retrait et de consultation de soldes.

A travers des écrans digitaux placés au sein de l'agence, les clients de la banque publique peuvent aussi soumettre des réclamations ou des demandes d'assistance par visio-conférence, effectuer des simulations de crédit ou de produits d'assurance et accéder au service de paiement des factures d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphonie.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.