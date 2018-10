Algérie: Championnat arabe de kick-boxing - Participation de 7 pays à la 10e édition à Alger

"Nous avons reporté le début de la compétition de 5 jours pour permettre aux participants de tous les pays d'obtenir le visa d'entrée sur le territoire algérien. Maintenant nous enregistrons la participation de plus de six pays, ce qui nous permet d'organiser la compétition selon les règles en vigueur", expliqué Abbas Essaid.

Le président de la Fédération algérienne de kick-boxing, full-contact, muay thai et disciplines assimilées (FAFKBA), Abbas Essaid, a officiellement lancé cette 10e édition, déplorant le forfait de trois pays (Jordanie, Palestine et Libye), faute de visas d'entrée sur le sol algérien.

La traditionnelle cérémonie d'ouverture du tournoi, qui s'est déroulée en présence des représentants des sept pays participants, à savoir la Tunisie, le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, la Syrie, le Yémen et l'Algérie, hôte de l'événement, a été marquée par le défilé des délégations et de combats d'exhibition dans différentes disciplines.

