Algérie: Une délégation d'hommes de lettres chinois distingués à Alger

Alger — Une délégation d'hommes de lettres chinois conduite par le Vice-ministre chinois de la Culture Liang Yan Shun, a été honorée mardi à Alger du "Trophée de l'excellence culturelle", par le ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi.

Le prix Nobel 2012 de littérature, Mo Yan, décoré lundi à Alger, de la Médaille de l'Ordre du mérite national "Athir", décernée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été le premier à être honoré par Azzeddine Mihoubi, qui a également remis le même trophée à Cao Wenxuan, Xu Zechen, Zhao Li Hong, Xin De Yong et Alaï, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine.

Les hommes de lettres chinois ont été distingués pour leur "créativité, leur génie et leur humanisme", peut-on voir gravé sur le trophée, au cours d'une cérémonie organisée au Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria.

A la tête de la délégation représentant la Chine, invité d'honneur du 23e Salon international du livre d'Alger (Sila), le Vice-ministre chinois s'est dit très heureux de visiter pour la première fois l'Algérie et de voir cette visite coïncider avec les célébrations du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine, et du 64e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie.

Evoquant la "qualité des échanges" algéro-chinois, Mihoubi a souligné la volonté de les approfondir et de les hisser au niveau de "la stratégie culturelle" entre les deux pays, de manière à permettre "plus de présence et de visibilité" à la culture chinoise en Algérie, qui profitera en retour du "savoir-faire" chinois, particulièrement dans le domaine de l'industrie culturelle, a-t-il dit.

Il a annoncé, par ailleurs, la présence en Chine, "dès le 20 décembre prochain", date anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine en 1958, d'une importante délégation culturelle algérienne.

La Chine participe au Sila 2018 avec plus de 40 maisons d'édition.

Plus de 10 000 ouvrages en Arabe, Anglais et Français, dédiés à la culture chinoise traditionnelle et à l'apprentissage de la langue chinoise, entre autres, sont exposés au stand de ce pays ou encore aux sciences et technologies.