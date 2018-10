Algérie: Hassi-Messaoud-Expo - Plusieurs partenariats entre entreprises nationales

Ouargla — Plusieurs accords et engagements de partenariats entre entreprises nationales ont couronné la 7ème édition du salon international "Hassi-Messaoud Expo" des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Ces accords ont été conclus entre des entreprises nationales opérant dans divers domaines, à l'instar des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'industrie électronique et de la préservation de l'Environnement, a affirmé le Directeur général de Petroleum Industry Communications (partie organisatrice du salon).

Des engagements ont été également pris entre entreprises participants à ce salon international pour poursuivre les contacts et les discussions en prévision de la conclusion dans un avenir "proche" d'accords de partenariat permettant d'écouler leurs produits et d'assurer leurs prestations, a ajouté jaâfar Yacini.

Cette édition du salon "Hassi-Messaoud Expo" a été une "réussite totale", au regard du nombre d'entreprises participantes qui ont pu avoir des contacts directs avec les grandes entreprises et pu faire la promotion de leurs produits et prestations destinées aux industries pétrolières et gazières, a-t-il ajouté.

Le Salon a enregistré un grand nombre de visiteurs parmi les professionnels des industries pétrolières et gazières, ayant avoisiné les 6.000 à la journée de lundi, a fait savoir M.Yacini.

Approchés par l'APS, des responsables de petites et moyennes entreprises présentes au Salon ont exprimé leur "satisfaction" des conditions d'organisation et de déroulement de cette manifestation économique qui ont offert un espace de rencontre avec des cadres de grandes entreprises, nationales et étrangères, spécialisées dans les hydrocarbures.

Le directeur général de la société de maintenance de l'Est, relevant du groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) a affirmé, dans ce cadre, que son entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange a saisi l'opportunité du Salon pour tisser des contacts avec des responsables de plusieurs entreprises participantes.

Des contacts susceptibles d'aboutir à des accords de partenariat et de coopération dans les prochains jours avec plusieurs entreprises nationales spécialisées dans l'industrie pétrolière et gazière, a précisé Guitouni Rezgui Farid-Eddine.

La 7ème édition du salon international "Hassi-Messaoud Expo" des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers (28-30 octobre) a rassemblé depuis dimanche prés de 200 exposants, venus présenter leurs produits et explorer des pistes d'affaires et de partenariat dans divers segments économiques.