Cote d'Ivoire: 95è anniversaire de la Turquie - Esra Démir annonce son départ de la Côte d'Ivoire

Après quatre années passées dans le pays, l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, EsraDémir quitte définitivement le pays de l'éléphant. Elle l'a annoncé le lundi 29 octobre en sa résidence de cocody à l'occasion de la célébration du 95è anniversaire de la Turquie, son pays, en présence de Sidy Touré, ministre de la Communication et des Médias qui représentait le gouvernement ivoirien et de Ouattara Largaton Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères.

'C'est avec un pincement au cœur que je vous annonce que ma mission prend fin et que je quitte définitivement la Côte d'Ivoire", a-t-elle informé.

La diplomate turque n'a pas manqué de saluer la "légendaire hospitalité" ivoirienne ; sans oublier de remercier le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son gouvernement pour toutes les prévenances et les commodités dont elle a bénéficiées tout au long de son séjour en terre ivoirienne ; notamment avec les trois derniers ministres des Affaires étrangères : Charles Diby Koffi, MabriToikeusse et Marcel Amon-Tanoh.

Elle a également salué le "leadership" du Président Ouattara et les performances économiques de ce pays leader en Afrique de l'Ouest.

Esra Démir s'est félicitée de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et des échanges commerciaux entre son pays et la Côte d'Ivoire qui connaissent selon elle, une courbe ascendante depuis la visite du Président TayyipErdogan en Côte d'Ivoire en 2016 et celle d'Alassane Ouattara en Turquie en 2015.

Du fait de l'excellence de ces relations bilatérales, la diplomate turque a déclaré que de nombreuses entreprises turques se sont installées en Côte d'Ivoire et que 18 Accords de coopération existent entre les deux pays, touchant divers domaines dont le commerce, la sécurité, la culture et le tourisme.

A l'en croire, la Turquie est devenue depuis quelques années la destination prisée des Ivoiriens ; ce, grâce à TurkishAirlinedont le nombre de vols est passé de quatre à sept vols hebdomadaires entre Abidjan et Ankara.

Un tirage au sort a permis à deux des nombreux convives de bénéficier de billets d'avion dont un en classe économique.