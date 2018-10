Soudan: Kibir discute la situation dans les états de l'est

Khartoum — Le vice-président de la Republique M.Osman Mohamed Yousef Kibir s'est informé sur l'ensemble de la situation politique et économique générale dans l'est du Soudan et des efforts déployés pour promouvoir le développement et les services dans la région.

Au cours de sa réunion au Palais Républicain avec l'assistant de président de la république M. Mosa Mohamed Ahmed , M Kibir a passé en revue les efforts des États de l'Est pour assurer le succès de la saison agricole, la réunion a abordé également l'avancement des projets liés à l'eau de la mer Rouge et des problèmes des travailleurs au chargement et de déchargement à l'autorité des ports maritimes.