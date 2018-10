Mali: Bamako Policy Hackathon - Accompagner de jeunes entrepreneurs afin de mettre en place de startups innovantes

Un accord partiel a été trouvé au Mali entre magistrats et gouvernement ce mardi. Les… Plus »

Avant de préciser que Bamako Policy Hackathon rassemble les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial du Mali afin qu'ils conçoivent ensemble des politiques publiques visant à améliorer le climat des affaires pour les startups et PME (Petites et moyennes entreprises) innovantes.

Pour Mariam Doumbia, coordinatrice de la rencontre, Policy Hackathon est un regroupement d'activistes. Lequel vise à collaborer avec les Etats afin de trouver des solutions aux problèmes des jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique. « D'autres pays ont déjà abrité avec succès Policy Hackathon. Il s'agit notamment du Rwanda, de la Tunisie, du Sénégal et plus récemment du Nigeria », a-t-elle rappelé.

S'exprimant à ce sujet, le directeur général de Donilab, Dr Tidiane Ball, a fait étalage des capacités managériales de sa structure. « DoniLab est un incubateur renommé de la place qui capitalise une forte expérience dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs pour la mise en place de startups innovants dans de multiples secteurs », a-t-il expliqué. Avant de préciser, DoniLab travaille avec des organismes internationaux et locaux pour mener à bien ses missions. « Cet incubateur fait figure de référence au Mali et dans la sous-région où il diffuse ses méthodes dans l'écosystème entrepreneurial », a-t-il fait savoir.

Après le Rwanda, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal, c'est le tour du Mali d'abriter, le projet "Policy Hackathon". Cet événement a regroupé les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial du Mali afin qu'ils conçoivent ensemble des politiques publiques visant à améliorer le climat des affaires pour les startups et PME innovants.

DoniLab- Mal'Innov en partenariat avec 4Policy a organisé ce mardi 30 octobre à Bamako le premier Policy Hackathon du Mali. Une initiative soutenue par la Banque mondiale et appuyée par le ministère de l'Economie Numérique et de la Communication du Mali.

