Mali: Le ministre Boubou Cissé avertit les DFM sur l'arrêt des engagements pour 2018

Etape 2 : L'engagement est visé par le Contrôleur financier qui s'assure de la disponibilité des crédits et de la conformité des calculs et des pièces justificatives.

Les Directeurs de finances et de matériels sont les principaux signataires des engagements dans les institutions, les ministères et certains services de l'Etat.

C'est à travers une lettre circulaire que le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a informé les Directeurs de finances et de matériels (DFM). Ces derniers ne doivent signer aucun engagement financier à compter de novembre pour 2018.

