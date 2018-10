Maroc: Participation du Maroc au Forum économique international sur l'Afrique

Co-organisé par le Centre de développement de l'OCDE et l'Union africaine et en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD), le Forum économique international sur l'Afrique est le principal événement économique en Europe consacré au continent africain.

La ZLECAf, qui s'inscrit dans la vision à long terme de l'UA pour le développement, l'Agenda 2063, mènera, une fois ratifiée, à la création d'un marché unique comprenant 1,2 milliard de personnes et plus de 2 trilliards de dollars en PIB cumulé, précise l'OCDE.

Il propose dix actions phares pour promouvoir un développement économique et social durable en Afrique et y renforcer les institutions. Sera également lancée à cette occasion l'édition 2018 des "Statistiques des recettes publiques en Afrique".

Ce rapport identifie, entre autres, les politiques innovantes et propose des recommandations politiques pratiques, adaptées aux spécificités des économies africaines, sur la croissance inclusive, l'emploi et les inégalités.

Cette édition se déroulera sous forme de tables rondes qui porteront sur les thèmes suivants : "Les dynamiques du développement en Afrique", "La promesse de l'intégration régionale", "Afrique et migration : déconstruire les idées reçues", "Humanités africaines" et "Façonner l'unité".

Placée sous le thème : "Afrique: des contours en mouvement", cette édition réunira outre des représentants de l'OCDE, des décideurs africains et des personnalités issues du secteur privé, d'universités, d'organisations internationales et de la société civile.

