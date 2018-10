Maroc: Ahmed Marjan et Maha Haddioui remportent les championnats du Maroc Pro de golf

Réussir des scores de l'ordre de -9, -8 et -7 sous le par dans des conditions pareilles une preuve supplémentaire de l'évolution du golf national professionnel et de la discipline dans le Royaume, a-t-il indiqué, rappelant, à cet égard, la large victoire de l'équipe marocaine aux championnats arabes de Gammarth, en Tunisie, avec -41 devant la sélection du Qatar, établissant au passage un nouveau record.

Ces résultats probants reflètent la qualité de jeu des golfeurs et golfeuses qui ont remarquablement réussi ces championnats, a souligné dans une déclaration à la MAP à l'issue de la cérémonie de remise des prix, Mustapha Zine, vice-président délégué de la FRMG et de l'ATH, relevant que ces scores ne sont nullement une surprise pour des golfeurs de talent.

Dans la catégorie Elite masculine, Hugo Mazen Trommeter (Palmeraie Golf Casablanca), un franco-marocain de 14 ans et le plus jeune de la compétition qui a décidé de défendre les couleurs du Royaume, a réussi un total de 212, soit -1. Il a devancé Ayoub Ssouadi du Royal Country Club de Tanger, auteur de 214, soit+1.

Ahmed Marjan et Maha Haddioui ont remporté, dimanche sur les parcours du Palmeraie Country Club de Casablanca, les championnats du Maroc Pro organisés par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l'Association trophée Hassan II de golf (ATH).

