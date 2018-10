Maroc: Une série de concerts de l'Orchestre philharmonique du Maroc dans quatre villes du Royaume

Ces concerts, qui seront animés par le pianiste et improvisateur de renommée internationale, Jean-François Zygel, auront lieu le 19 novembre au Centre culturel Ahmed Boukmakh à Tanger, les 22 et 23 novembre à l'Eglise Notre-Dame à Casablanca, le 25 novembre au Théâtre Royal de Marrakech et le 26 novembre au Théâtre national Mohammed V à Rabat, indique un communiqué de l'Orchestre philharmonique du Maroc. Le programme comprend également des récitals d'improvisation le 21 novembre au complexe culturel Touria Sekkat à Casablanca, le 24 novembre au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech et le 27 novembre à l'école internationale de musique et de danse à Rabat, note la même source. Pour ces concerts, Jean-François Zygel s'attaque à la monumentale 3ème Symphonie de Beethoven, qui sera interprétée par les musiciens de l'Orchestre philharmonique du Maroc, dirigés par Maxime Tortelier, fait-on savoir.

L'Orchestre philharmonique du Maroc organise une série de concerts intitulée "A la rencontre d'une œuvre", du 19 au 27 novembre à Tanger, Casablanca, Marrakech et Rabat, sous le signe de la transmission et du partage.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.