Maroc: Vladan Vukosavljevic - La participation du Maroc au Salon international du livre de Belgrade reflète la diversité et l'excellence de sa culture

La participation marocaine en tant qu'invité d'honneur à la 63ème édition du Salon international du livre de Belgrade a été "exceptionnelle et a reflété la diversité et l'excellence de la culture marocaine", a déclaré le ministre de la Culture et de la Communication serbe, Vladan Vukosavljevic. La participation du Maroc à cet événement a "permis au large public serbe de découvrir en profondeur les différents affluents de la culture marocaine, à travers sa présentation d'une collection riche et variée de livres ainsi que par le biais de conférences animées par d'éminents académiciens, écrivains et poètes marocains", a indiqué le ministre dans une lettre de remerciements adressée à l'ambassade du Maroc à Belgrade.

Le succès impressionnant de la participation marocaine au Salon international du livre réside dans "l'affluence record du public serbe vers le pavillon du Maroc, situé au centre du Salon et doté d'une architecture unique liant authenticité et modernité, ce qui a permis aux visiteurs d'assister aux différentes conférences animées par des hommes de lettres distingués dans le monde de la créativité et dont la renommée a dépassé les frontières du Maroc", a souligné M. Vukosavljevic.

Le ministre serbe a affirmé que la participation distinguée du Maroc au Salon de Belgrade a été également reflétée "par la présentation de livres et de publications institutionnelles d'un niveau excellent de par la forme et le contenu, qui ont permis au large public serbe de découvrir le développement de la vie politique, socio économique, culturelle et de la culture des droits de l'Homme ainsi que le développement de la production littéraire et thématique dans le Royaume", ajoutant que ce succès est aussi attribué à "la grande interaction créée entre les animateurs et les éminents intellectuels du pavillon marocain avec le large nombre de visiteurs serbes". "Je saisis cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma gratitude au ministère de la Culture et de la Communication et en particulier au ministre, Mohamed Laaraj et à l'ambassade du Maroc en la personne de l'ambassadeur Mohamed Amin Belhaj et aux maisons d'édition marocaines pour leurs efforts visant à contribuer au succès du Salon international du livre À Belgrade et à ériger des ponts de compréhension et d'échanges humains et culturels entre les peuples marocain et serbe en particulier, et entre les deux pays amis, le Maroc et la Serbie", a souligné le ministre.

Dans le cadre de la participation du Maroc à ce salon auquel plus de 40 pays étaient représentés, un programme riche et diversité a été conçu avec notamment au menu des conférences et des rencontres qui ont été animées par des académiciens, des écrivains et des poètes. Des scènes artistiques et musicales ont également été interprétées par l'artiste Farid Ghannam et des groupes folkloriques marocains.