Maroc: La justice classe l'affaire Abdelmoula Abdelmoumni

La Justice annonce le classement sans suite des plaintes sur les faits présumés de harcèlement sexuel, séquestration et non assistance dont il a été accusé par une fonctionnaire de la Mutuelle.

En cette occasion et suite à sa réunion qui a eu lieu mercredi 24 octobre, le bureau du Conseil d'administration de la MGPAP a tenu à exprimer, via un communiqué, son étonnement quant à la manière incompréhensible et immorale dont a été traité ce dossier par certaines parties dont des supports médiatiques alors qu'il était encore soumis à la justice. Ces dernières, en violation du secret de l'instruction, ont divulgué et transmis sciemment des informations de l'enquête préliminaire menée par la police judiciaire à des tiers qui tenaient leurs rencontres entre Rabat, Marrakech et Essaouira.

Il a, par ailleurs, souligné le caractère haineux de cette campagne orchestrée contre la MGPAP et le président de son Conseil d'administration élu, pourtant, démocratiquement.

Et de poursuivre que le bureau du Conseil d'administration a confirmé ce qu'avait exprimé lors de sa réunion tenue le 14 octobre courant à Mahdia, en indiquant que ladite campagne visait à induire en erreur l'opinion publique et à priver les adhérents ainsi que les ayants droit des nouveaux services approuvés par les dernières assemblées générales, à même de faciliter l'accès aux soins médicaux, et ce dans de bonnes conditions et d'établir la justice spatiale, sociale et de services voulue par le Souverain.

Ces viles pratiques, selon le bureau du conseil d'administration de la MGPAP, ont pour visée de détourner l'attention de l'opinion publique sur les prestations suspendues par le directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale et son intention de ressusciter la corruption au sein de la Mutuelle et partant d'avorter l'expérience démocratique et participative établie par les instances actuelles de la Mutuelle.

A l'issue de cette réunion, le bureau du Conseil d'administration de la MGPAP a déclaré son soutien inconditionnel au président dans sa lutte contre les sources de corruption et les corrupteurs ; une bataille entamée depuis qu'il a pris les commandes de la Commission nationale élargie des délégués et administrateurs de la MGPAP.

Tout en exprimant son rejet total et catégorique des tentatives désespérées d'influencer le système judiciaire par des moyens illégaux et des projets ignobles, la direction de la MGPAP indique qu'elle est déterminée à mener sa lutte contre toute personne voulant faire du chantage à cette institution.

Elle exhorte, par ailleurs, les adhérents et les délégués à faire face à toutes ces tentatives en recourant à tous les moyens légitimes et à lutter chacun de sa position pour assurer la continuité des prestations offertes par la MGPAP.

Appel a été lancé également aux syndicats, aux partis politiques, aux acteurs de la société civile et des droits humains, ainsi qu'aux forces vives du pays pour continuer à apporter son soutien et faire avorter les complots et les manœuvres fomentés contre la MGPAP.