Centrafrique: Le nouveau président de l'Assemblée nationale promet de mieux gérer la législature

Après le début de la crise centrafricaine fin 2012, suivie du déferlement de haine entre les rebelles de la coalition Séléka, à dominante musulmane, et les groupes antibalaka, prétendant défendre les chrétiens à partir de 2013, la tendance était déjà à l'équilibre entre les deux camps, lorsque la présidence a été échue à Faustin-Archange Touadéra, d'origine chrétienne, et qu'Abdou Karim Meckassoua, d'origine musulmane, avait été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Ce qui a contribué effectivement à apaiser des tensions en ce sens que cela était apparu comme un symbole de réconciliation en Centrafrique.

Avant que le vote ne commence et selon des sources concordantes, le député de Mbaïki II (sud), Alfred Yékatom Rombault, avait sorti un revolver contre l'un de ses collègues suite à des échanges violents dont l'origine reste inconnue. Il a tiré deux coups de feu en l'air avant d'être maîtrisé puis conduit à la gendarmerie. D'après l'opinion publique, ce député de Mbaïki II, un ancien chef rebelle d'anti-balaka alias Rambo, avait été élu par les pressions sur la population sous son contrôle. Il avait fait asseoir son hégémonie sur les préfectures de l'Ombella M'Poko (ouest) et de la Lobaye (sud).

