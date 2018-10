Tunisie: Repartir du bon pied

On avait l'impression que le coach hammamlifois visait à minimiser l'aspect des points forts de son adversaire plutôt que d'exploiter judicieusement ses propres atouts.

La conséquence, somme toute logique, de cette approche négative a été clairement la solitude de Ben Salem --avec ses déchets-- qui a été pourtant fidèle à son registre pour ses courses et son sens de la contre-attaque. Les deux derniers buts réussis à Monastir illustrent bien sa volonté de bien faire. Face à l'EST, l'attaquant hammamlifois a été sevré de ballons et de soutien en gaspillant beaucoup d'énergie inutilement. Il faut avouer que le trio Ziadi, Aboud et le transparent Sghaïer, auteurs de quelques prouesses techniques et qui étaient censés alimenter Ben Salem, Kouakou et Mansour en balles en profondeur, ont été eux aussi jugulés par le duo Coulibaly et Chaâlali, à l'impact physique impressionnant, ce qui a eu pour effet d'éclipser ces joueurs hammamlifois très moyens pour faire face aux «Sang et Or».

Kouakou, Chaâr et Bouzidi d'entrée

Face à l'Etoile, avide de renouer avec le succès, ce match constitue pour les Hammamlifois un excellent stimulant pour se donner à fond et ne point verser dans les solutions de facilité. Ce qui s'est traduit par la ponctualité et le souci de bien faire qui a caractérisé la dernière séance d'entraînement de l'équipe au stade municipal, enfin. Ce sera un événement de taille pour la région d'Hammam-Lif qui va avoir enfin son stade complètement renouvelé. Ce sera un match difficile pour les protégés de Buscher. Ce dernier, en tant qu'entraîneur trop conservateur, tentera de faire les réajustements nécessaires pour redonner un sang neuf à des joueurs qui prétendent être intouchables, à l'instar de Sghaïer, Meskini, Ziadi et Mansour.

L'entraîneur du CSHL va donc titulariser Kouakou, Chaâr et Bouzidi face à l'Etoile.

Formation probable :

Gasmi, Meskini, Boulaâbi, Ouni, Ziadi, Kouakou, Aboud, Chaâr, Mansour, Ben Salem, Berrajah.