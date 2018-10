Tunisie: Inverser la tendance

Les jeux ne sont totalement pas faits dans les quatre groupes où, curieusement, seuls les leaders, en l'occurrence l'Etoile Sportive du Sahel, Jendouba Sport, El Makarem de Mahdia et l'Espéance Sportive de Tunis, ayant totalisé chacun 12 points à ce jour, ont assuré leur qualification. Il y aura donc des places à prendre et la concurrence va battre son plein durant les deux dernières journées de cette phase initiale.

Commençons par la poule A. L'Etoile Sportive du Sahel qui survole son groupe va accueillir son dauphin, la J.S. Chihia. C'est l'occasion pour les Etoilés d'accentuer leur avance devant leur adversaire du jour. L'équipe de Sami Saïdi devrait signer sans inquiétude sa cinquième victoire consécutive.

La question est de savoir qui accompagnera l'Etoile du Sahel au play-off. Le Sporting Club de Moknine offre l'hospitalité à Menzel Témime. Ce rendez-vous des mal classés est à suivre puisque le vainqueur rejoindra l'équipe de Chihia au classement en cas de défaite de celle-ci face à l'ESS. Le suspense va donc durer jusqu'à la 6e et dernière journée de la première phase pour connaître le nom de la seconde équipe qualifiée au play-off. Tant mieux.

CA-JS : à quitte ou double

Le match de la journée aura vraisemblablement lieu à la salle Gorjani entre le Club Africain et Jendouba Sport

Les puristes devraient retenir leur souffle. Auteur d'un parcours sans faute, Jendouba Sport mène la danse dans ce groupe B.

On saura cet après-midi si elle est capable ou non d'imposer sa loi face à son dauphin clubiste. Riadh Sanaâ et sa bande n'auront pas droit à l'erreur même si leur qualification au play-off n'est nullement compromise. Leur objectif est de prendre leur revanche sur une équipe nordiste qui les avait battus au match aller. On s'attend dès lors à une chaude empoignade, surtout que l'équipe visiteuse ne viendra pas à Tunis en victime expiatoire. Pourvu que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions au contraire du match aller qui a vu des scènes de grabuge et les voitures des supporters du Club Africain saccagées. Le second match du groupe mettra aux prises l'ASTéboulba au CSHiboun. Un petit choc entre équipes voisines où il sera également interdit de perdre. Malheur au vaincu qui pourrait disputer le play-out.

Dans le groupe C, El Makarem de Mahdia part largement favori devant l'ASHammamet. Les Mahdois ont pratiquement assuré leur qualification à la course au titre alors que les Capbonais sont à la peine. On ne sait pas d'ailleurs si ces derniers ont tiré profit de leur participation au Super Globe au Qatar. Aujourd'hui, ils retrouvent la réalité du championnat national et ce qu'il va en découler. Attention à la marche par conséquent. Sakiet Ezzit, le dauphin d'El Makarem de Mahdia, jouera à domicile face à la lanterne rouge, la JSKairouan. Un match où la victoire ne devrait pas échapper aux Sfaxiens.

L'Espérance Sportive de Tunis qui domine largement la poule D va logiquement signer sa cinquième victoire consécutive face au dernier de la classe, Béni Khiar. Quant à Jammel et au CS Hilalien, ils devront se battre jusqu'au bout pour décrocher la seconde place au classement. Leur face-à-face de tout à l'heure s'annonce indécis et interdit à tout pronostic. A moins que l'avantage du terrain ne joue en faveur de l'équipe locale, le CHB Jammel.

Programme

Poule A

Salle Moknine

16h00 : SCM-USTé

(Gomri-Chaâbane)

Salle Sousse

16h00 : ESS-JSC

(Abassi-Chamroukhi)

Poule B

Salle Téboulba

14h00 : AST-CS Hiboun

(Frikha-Gargouri)

Salle Gorjani

17h00 : CA-JS

(Khénissi-Boualloucha)

Poule C

Salle Sakiet Ezzit

17h00 : CSSE-JSK

(Hannachi-Alayet)

Salle Mahdia

17h00 : EMM-ASH

(Krichen-Makhlouf)

Poule D

Salle Jammel

18h00 : CHBJ-CSHilalien

(Khiari-Boughrara)

Salle Zouaoui

17h00 : EST-EBSBK (Béji-Farah)