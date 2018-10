Tunisie: Pas de droit à l'erreur !

Volet effectif et d'après certains échos fiables, le coach de l'Etoile serait tenté d'injecter le revenant Akaïchi dès l'entame du match pour lui permettre de récupérer ses sensations en prévision du match-retour face aux Marocains, où Leekens compte titulariser l'ex-attaquant d'Ittihad Jeddah aux côtés de Marei, surtout que Chermiti souffre de quelques bobos musculaires. Idem pour Msakni et Jemal, dont la participation à la rencontre de tout à l'heure semble incertaine, puisque eux aussi sont sortis pour blessures à Casablanca.

De fait, les protégés du technicien belge comptent persévérer sur la même voie, et consolider ainsi leur regain de forme en championnat, à commencer par la rencontre de cet après-midi face à un CSHL évoluant, de surcroît, pour la première fois de la saison dans son fief. Ils semblent déterminés à arracher la note optimale et éviter le gaspillage de points, comme c'était le cas face au SG qui pourrait leur coûter cher au décompte final. De plus, ramener une victoire de Hammam-Lif densifiera davantage le moral de l'équipe à quelques jours de la seconde manche de la coupe arabe face au WAC à Sousse.

La première de ces certitudes est sans aucun doute une meilleure maîtrise des différents repères technico-tactiques du nouveau dispositif 3-5-2 préconisé par Georges Leekens, avec notamment une solidité défensive remarquable s'appuyant sur une complémentarité manifeste du trio axial qui avait imparablement jugulé les attaquants marocains, mais aussi qui faisait monter et reculer le bloc équipe avec beaucoup de maîtrise et de sobriété.

