Tunisie: Un ascendant psychologique ahlaoui à ébranler

C'est donc le côté psychologique qu'il y a lieu de bien peaufiner chez les joueurs de l'Espérance, particulièrement à Tunis. En effet, on ne craint pas le pire en Egypte, puisque les «Sang et Or» nous y ont toujours habitués à une excellente négociation de ses duels.

Il est vrai aussi que le onze ahlaoui pratique un football à la fois réaliste et spectaculaire grâce aux bonnes individualités dont il regorge et aussi grâce à sa spectaculaire technique collective, mais lors d'une finale continentale, ses chances de réussite ne doivent guère dépasser les 50%. Un taux qui doit rester vérifiable sur les deux manches de l'apothéose. Ainsi, la fébrilité, le doute et la peur de perdre devant Al-Ahly doivent être chassés d'emblée.

Il est vrai que le représentant égyptien est un vrai foudre de guerre aux dents très longues dont l'éloquent palmarès plaide largement en sa faveur, mais le temps est venu pour l'Espérance de défier courageusement ce «Goliath» qu'on peut quand même mettre à genoux. D'ailleurs depuis la finale de l'édition précédente dans laquelle Al-Ahly a été vaincu par les Marocains du Widad Casablanca, la preuve que les «Ahlaouis» ne sont pas imbattables a été donnée de la manière la plus édifiante. Sur leurs deux matches de la finale terminés sur les scores de 1 à 1 à l'aller au Caire et de 1 à 0 à Casa, les Marocains ont fait montre d'une témérité exemplaire. A aucun moment, ni au Caire, ni encore moins à Casablanca, ils n'ont été impressionnés par le palmarès de leurs homologues égyptiens devant lesquels ils étaient parvenus à remporter haut la main leur deuxième trophée continental.

