Tunisie: Roberte Mamou et Laurent Albrecht - Du haut de gamme

Dès les premières notes, le duo a répandu son alchimie.

Dans un recueillement absolu, les spectateurs ont suivi le concert sans perdre une seule note. Accompagnée du violoniste allemand Laurent Albrecht Breuninger, Roberte Mamou, Belge qui a grandi en Tunisie, a proposé un récital haut de gamme avec un programme assez pointu pour les puristes de la musique de chambre.

Démarrage avec une sonatine en la mineur n°2 D 835 de Franz Schubert (1797-1828) en quatre mouvements : Allegro moderato, Andante, Menuetto-Allegro et Allegro. Le tempo est d'abord moyennement rapide, puis dans un second temps, il devient lent, s'accentue au fur et à mesure pour devenir rapide. Derrière son clavier, Roberte Mamou se fait discrète, mais jamais effacée face à un violoniste qui a du tempérament et de la classe. Leur complicité dure depuis des années.

On passe à Robert Schumann (1810-1856) et l'Arabeske en ut majeur op 18 pour piano, une Viennoise romantique à souhait légère et gracieuse. La Mamou seule face à cette pièce transcende les notes avec une douceur inégalée. Ensuite, la place est faite à un compositeur néo-romantique belge, Eugène Ysaye, qui a réalisé des arrangements sur les variations op. posthume de Paganini, compositeur pour qui Chopin avait beaucoup d'admiration.

L'auditoire était fasciné par le jeu des deux musiciens, notamment le violoniste qui insufflait une âme supplémentaire à ce répertoire de la période romantique. Après une courte pause, reprise avec une sonate en La majeur de César Franck, une des œuvres les plus connues de cet artiste belge. Allegro Ben Moderato, Allegro, Recitativo-Fantasia (Ben Moderato) et Allegro Poco Mosso constituent les quatre mouvements de cette pièce dans laquelle le duo a excellé, laissant le public bouche bée d'admiration et la salle crouler sous les applaudissements.

Et comme un concert ne se termine jamais sans le fameux bis, Mamou et Albrecht ont choisi un « Caprice viennois » comme un cadeau à ceux qui se sont déplacés ce soir-là pour apprécier une musique romantique exécutée avec un immense brio. Bravo à l'Octobre musical pour cette magnifique soirée !