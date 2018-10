Ile Maurice: Saisie de Rs 1,6 Md d'héroïne - La filière malgache soupçonnée

À la presse, le patron de l'ADSU a salué la collaboration du public dans le combat contre la drogue. Choolun Bhojoo a, dans la foulée, souligné «l'encouragement des autorités» qui a «certainement eu un effet positif sur le moral des policiers» et la «combativité et l'esprit d'équipe des éléments de l'ADSU».

Oomar Karrimbaccus, Fabrice Hemsley Jean Pierre et Jean Michel Julbert Rosette, dont les téléphones cellulaires ont été saisis, ont chacun été placés dans les trois centres de détention du pays, à savoir Alcatraz aux Casernes centrales, Moka et Vacoas, sur les instructions du surintendant de police Enrico Imembaccus. Ils seront traduits devant le tribunal de Pamplemousses ce matin. Ils répondent d'une accusation provisoire de trafic de drogue.

