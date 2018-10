Ile Maurice: Metro Express - 200 Mauriciens recrutés pour les opérations

Les Operational Readiness Services s'étendront sur une période de 24 mois, et devront prendre fin en septembre 2020. Pour ce faire, SCE/SMRT devra recruter 200 Mauriciens pour les opérations. Reza Uteem a également voulu savoir si les Mauriciens avaient la capacité concernant l'entretien des trains et rails, entre autres. Nando Bodha a assuré que l'entretien «lourd» sera assuré par la compagnie espagnole CAF tandis que l'entretien «léger» par les Mauriciens.

Mettre en œuvre le plan et les services de l'Operation Readiness. Ce, lors de la phase de conception et de construction du projet métro express et lors de sa transition en un service payant. C'est ce dont l'équipe de SCE/SMRT devra s'occuper. Une annonce faite par le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha qui répondait à une question du député mauve Reza Uteem, au Parlement, mardi 30 octobre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.