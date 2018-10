N'a-t-il pas dit que l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) faisait du bon travail ? À ceux qui en doutaient… Plus »

La police n'a pas tardé à procéder à l'arrestation de l'habitant de Roche-Bois. Après sa comparution devant la justice sous une accusation provisoire de «threatening verbally», il avait obtenu la liberté conditionnelle, contre une caution de Rs 5 000. Il a également dû signer une reconnaissance de dette de R 40 000. Depuis, il doit se présenter au poste de police le plus proche de chez lui chaque mercredi et n'est pas autorisé à entrer en contact avec Sandyana Sinatambou.

Sera-t-il reconnu coupable ? Le procès intenté à Joachim Josué Romeo, un charpentier de 55 ans, a été appelé devant la magistrate Meenakshi Bhogun en cour de district de Port-Louis, ce mercredi 31 octobre. Le quinquagénaire qui habite Roche-Bois est accusé d'avoir insulté et menacé de tuer Sandyana Sinatambou, l'épouse du ministre Etienne Sinatambou. Or, depuis le début, le suspect clame son innocence et nie les faits qui lui sont reprochés. Il connaîtra son jugement le lundi 5 novembre.

