Madagascar: Temple Lutherien - Flm Toliara - J'étais aveugle, Je vois à présent

A travers le projet Décentralisation de l'éducation des aveugles à Madagascar, l'école des aveugles à Toliara (Sejafito) s'est vue construire un grand bâtiment, comprenant 5 salles de classe équipées. Ce 19 Octobre, pour la première fois, nos jeunes malvoyants pourront connaître ce qu'est un ordinateur et apprendre l'informatique, tout comme les autres jeunes de leur âge. Les anciens bâtiments ont été rénovés pour servir de dortoirs aux enfants aveugles et malvoyants provenant des régions éloignées de Toliara. Pour parfaire l'éducation de ces enfants, l'école sise à Tanambao dispose d'un terrain multisports et d'une aire de jeux avec trampoline, oiseaux à bascule, portiques ou encore balançoires.

