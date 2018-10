Madagascar: Circonstance aggravante

Le premier sommet mondial sur la pollution de l'air et la santé organisé par l'Organisation mondiale de la… Plus »

Un « fitsaram-bahoaka » contre lequel il n'y a pourtant aucune voie de recours ni présomption d'innocence pour « l'accusé » par la clameur publique. Même si Tabera Randriamanantsoa a essayé de calmer le jeu, les propos de Fanirisoa Ernaivo pourraient non seulement encourager la justice (avec un petit j) populaire, mais aussi rendre la Justice (avec un grand J) plus... impopulaire.

De toute façon, les principaux concernés, en l'occurrence, les militaires, les gendarmes et la police n'ont pas du tout aimé que l'ancienne présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar et actuelle prétendante à la magistrature suprême ait donné l'impression de requérir à décharge par rapport aux auteurs de la vindicte populaire qui a récemment coûté la vie à trois policiers du côté de Fénérive-Est. Au lieu de condamner pareil acte, elle semblait l'assimiler à un fait justificatif, au risque d'inciter les justiciables à se faire justice eux-mêmes.

L'avait-elle dit sous l'empire de la colère ? En tout état de cause, cela ne justifie pas son « réquisitoire » contre les éléments de l'EMMOReg. En sa qualité de magistrate du parquet, elle n'est pas sans savoir que sa déclaration frisait le délit d'outrage à forces de l'ordre. Provoquant une levée de boucliers parmi ces dernières qui y voient une circonstance aggravante puisque venant d'un substitut du Procureur de la République, quand bien même l'intéressée serait en position d'autorisation spéciale d'absence pour cause de candidature à l'élection présidentielle. Les propos de la candidate numéro 24 ont également affolé la toile. Cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux où les internautes ne lui ont pas épargné leurs commentaires avec rarement des « j'aime ».

Indignation dans les rangs des forces de l'ordre après les propos sidérants tenus hier à Mahamasina par Fanirisoa Ernaivo, candidate à la magistrature suprême et non moins magistrate de son état.

