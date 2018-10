Madagascar: Union africaine - Ramtane Lamamra dans nos murs

Le premier sommet mondial sur la pollution de l'air et la santé organisé par l'Organisation mondiale de la… Plus »

Centre d'intérêts. Visiblement, la communauté internationale s'intéresse à Madagascar. De nombreuses délégations d'observation électorale sont déjà présentes dans le pays. Celle de la SADC vient de débarquer à Antananarivo. Des observateurs électoraux de l'Union européenne sont déjà déployés dans tout Madagascar. De l'autre côté, certains candidats contestent la crédibilité du processus en essayant de déceler les anomalies et les irrégularités qui risquent de compromettre la transparence et la fiabilité des scrutins. A rappeler que la communauté internationale roule pour le respect de la date du 07 novembre pour la tenue du 1er tour des présidentielles.

