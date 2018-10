Madagascar: Révélation - Les débuts tonitruants de Pathy Andréas

interview

Pathy Andréas allie beauté, talent et volonté.

Pathy Andréas, une voix assez singulière qui se lance actuellement dans le paysage musical malgache. Son premier titre « Diso » vient de sortir, dénotant son penchant soul et pop.

A tout juste 20 ans, Pathy Andréas est la nouvelle venue dans le macrocosme de la musique malgache. Cette chanteuse possède déjà une certaine aura qui rappelle celle des divas comme Bodo ou Poopy. Sa maîtrise vocale est assez étonnante pour son âge. A part quelques liftings dans la personnalité musicale, cette chanteuse dispose d'une belle panoplie de future star.

Pouvez-vous résumer votre parcours musical et vos rêves de musique ?

J'ai commencé à chanter à l'âge de six ans, la musique fait partie de moi ! J'ai toujours rêvé d'être comme les stars que je voyais à la télé et d'en faire ma carrière ! Je participais toujours à des petits concours organisés dans mes anciennes écoles. Mais, je pense que ce qui a tout déclenché pour de vrai c'est quand j'ai participé à Pazzapa. J'ai toujours voulu le faire et grâce à Dieu, je l'ai remporté ! Ça m'a ouvert quelques portes dans le domaine de la musique, j'ai fait quelques shows et cabarets !

Je n'ai pas vraiment d'idoles, mais j'adore Christina Aguilera, Adèle, Rihanna... Les femmes avec des personnalités et des voix exceptionnelles ! Mon rêve, c'est de chanter à l'international, pour le moment j'essaie de composer des chansons malgaches, pour apporter une nouvelle couleur musicale à Madagascar !

Vous avez sorti votre premier titre « Diso », vous composez actuellement ?

Mon premier single qui s'intitule « Diso » vient d'être lâché il y a quelque temps... C'est une chanson que j'ai composée, mon premier essai. Je l'ai écrite dans un esprit un peu différent de ce qu'on entend au quotidien. Avec un rythme soul, les paroles parlent de la rupture qui a fait mal, mais que la personne finit par se relever. Un genre d'histoire qu'on trouve dans le quotidien ! Voilà.

Les jeunes de votre génération sont souvent considérés en manque de créativité, qu'est- ce que vous en pensez ?

Je pense surtout que les jeunes d'aujourd'hui sont très influencés par la culture étrangère et manquent de personnalité. Ils ne pensent pas trop à créer leur propre touche personnelle mais juste copier celles des autres.

Donc votre touche personnelle c'est quoi ?

Je suis toujours en train de la chercher mais l'important c'est d'oser être différent. Faire quelque chose que peu de gens font pour ne pas fondre dans le décor et surtout aimer ce que je fais. Pour le moment, je prends référence aux autres pour chercher ce que moi je veux vraiment.

Qu'est- ce qui vous inspire le plus les sonorités malgaches ou étrangères ?

Je m'inspire des sonorités étrangères, elles sont plus évoluées côté culture ! Je m'inspire des « old music ». J'aime Norah Jones, Anastacia...

Plus évoluées ? Sur quel niveau ?

Au niveau de tout! Ils n'ont pas peur de créer, de faire des choses nouvelles, d'impressionner!

Donc, il y a une musique des moins évolués et des plus évolués ?

Oui je pense, pour les Malgaches, ils sont très limités. Presque tout le monde est habitué à la musique populaire, genre tropicale, électro et tout! Et quand ils entendent quelque chose de nouveau, ils ne sont pas très réceptifs. Puisqu'ils sont habitués à ce qu'ils écoutent au quotidien, c'est pour cela que la musique n'évolue pas trop ici à Madagascar.

Alors pourquoi vous voulez faire de la musique ici ?

Je suis Malgache et j'aimerais apporter un nouvel air dans le domaine de la musique.

Sortir des standards de l'industrie musicale ?

- Oui

Vos idoles sont des produits de l'industrie musicale, pourtant vous, vous voulez sortir des standards de cette industrie...

J'aime juste ces chanteuses, elles ont de la personnalité, et des « strong voice » !

Donc pour vous, la musique malgache est en retard ? Par rapport à quelle norme ?

Pas en retard, limitée ! Il y a plein de variétés de chansons qui existent comme le jazz, soul, blues... Mais leurs consommateurs sont peu, par rapport à la musique populaire.

De nos jours on peut associer plein de genres musicaux ensemble, et les étrangers sont très ouverts et réceptifs aux choses nouvelles. Ils sont ouverts d'esprit en ce qui concerne la nouveauté donc là-bas toute sorte de musique peut être un succès. Tandis qu'ici, à Madagascar c'est encore dur de faire aimer quelque chose de nouveau et qui sort de l'ordinaire.