Madagascar: CNAM Madagascar - Les Formations à distance intéressent les « Malagasy »

Une quarantaine de filières est proposée par ce centre de formation. Les inscriptions sont encore ouvertes.

Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) est la plus grande université française, à caractère scientifique, culturel et professionnel. Madagascar dispose d'un centre d'enseignement dont le siège est basé à la Maison des Produits aux 67 Ha. Le CNAM Madagascar a organisé tout récemment un « EducCnam » ou des journées portes ouvertes durant trois jours en vue d'accompagner notamment les nouveaux bacheliers dans la poursuite de leurs études universitaires. A l'issue de cet événement, il a été constaté que les formations à distance intéressent de plus en plus les « Malagasy », surtout à cette ère du numérique.

Particularité. Près de 2.500 visiteurs ont été enregistrés durant cet « EducCnam », d'après les explications des organisateurs. Il s'agit entre autres, des étudiants, des professionnels et des nouveaux bacheliers. Notons que CNAM Madagascar offre une quarantaine de filières sans parler de sa particularité qu'est de délivrer des diplômes reconnus au niveau international. Parmi lesquelles, on peut citer, entre autres, l'informatique, la filière bâtiment & Energie, la comptabilité & le contrôle de gestion, l'innovation & stratégie, ainsi que la Valorisation des acquis de l'Expérience, la Validation des acquis personnels et professionnels et la validation des Etudes supérieures.

Accord cadre. Toujours dans le cadre de cet événement, Olivier FARON, Administrateur Général du CNAM Paris est intervenu lors de la conférence portant sur « Les outils de développement du CNAM ». On a également noté la participation de Sylvie KANANURA, Directrice de campus France Madagascar par le partage d'information sur le thème « Etudier en France avec le CNAM ». Par contre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Madagascar, Marie Monique RASOAZANANERA, a consacré un moment pour partager ses visions sur « L'employabilité » à l'assistance. Par ailleurs, un accord cadre de coopération entre le CNAM Madagascar, le CNAM Paris et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a été signé. Ensuite, la cérémonie officielle de remise de diplômes aux 130 récipiendaires du CNAM Madagascar s'est tenue au 3e jour de l'« EducCnam ». Cet événement sera édité tous les ans sous différents thèmes ont conclu les organisateurs.