Madagascar: Energie intelligente - Une tendance qui gagne du terrain

Les pays d'Afrique font la course à l'utilisation de nouvelles technologies.

Malgré la multiplicité des problèmes qui persistent au sein de la Jirama, les compteurs intelligents peuvent apporter un grand changement sur la situation de cette société, qui perd 60% de sa production à cause des vols et des branchements illicites. L'année dernière, les responsables auprès de cette société d'Etat ont parlé de 39% de production facturée, le reste constituant donc des pertes dont une bonne partie n'est pas expliquée. En parallèle, l'Internet des Objets (IdO) s'impose davantage, pour résoudre ce genre de problème. Selon ses promoteurs, cette solution rend la vie des consommateurs plus confortable et améliore également la performance des entreprises.

En effet, les compteurs intelligents sont un domaine dans lequel l'IdO peut offrir des avantages immédiats. Selon les experts, cette solution peut modifier, de manière significative, la manière dont un foyer, ou une entreprise gère et garde une trace de sa consommation d'énergie. Plutôt que de compter sur une estimation de la consommation d'énergie pour calculer les factures, ou visiter physiquement les domiciles des clients pour effectuer des relevés de compteur, un compteur intelligent permet aux fournisseurs d'énergie d'avoir une vue en temps réel de la consommation d'énergie d'un foyer ou d'une entreprise - conduisant à des facturations plus précises.

En outre, les systèmes de comptage intelligent ouvrent également des portes pour une meilleure gestion de la demande et de la fourniture d'énergie. Les services publics peuvent suivre l'énergie qui est stockée et disponible à l'achat pour d'autres acteurs qui en demandent. Certes, c'est la défaillance de la gestion dans ces différents volets qui a conduit la Jirama à tomber dans le gouffre, pour finir avec des capitaux propres négatifs qui environnent cette année les 1.000 milliards d'Ariary.

Cyber-cible. Cependant, l'« IdO » n'est pas non plus une perfection. Dans les pays d'Afrique plus développés, l'infrastructure d'énergie nationale est une cible de choix pour les cyber-attaques. Les conséquences peuvent être dévastatrices, si l'on ne cite que les cas de pannes généralisées touchant des pays entiers. En outre, l'accès aux données personnelles rend l'écosystème de l'énergie intelligente très attractif pour les acteurs du secteur. Selon les spécialistes, les compteurs intelligents et réseaux intelligents offrent de nombreuses voies d'attaques potentielles pour les criminels et doivent être protégées.

C'est la raison pour laquelle les gouvernements du monde entier répondent par des initiatives qui rendent obligatoires des protocoles de protection spécifiques pour les déploiements de réseaux intelligents. La non-conformité pourrait empêcher l'accès au marché ou conduire à des amendes coûteuses. Bref, Madagascar a d'énormes efforts à fournir pour remplacer les anciens compteurs de consommation d'électricité, mais des défis plus grands attendent le pays, une fois que l'utilisation des compteurs intelligents sera généralisée.