Madagascar: Semaine de la « BD » - Antsiranana accueillera près de cinquantaine d'artistes

« D-sary » et l'Alliance française d'Antsiranana présentent la semaine de la bande dessinée, au début de la semaine du mois de novembre.

Si autrefois la bande dessinée était un champ inexploré à Antsiranana, maintenant elle commence à gagner du terrain ces dernières décennies. Depuis sa création en 2015, « D-sary » attire de plus en plus de jeunes passionnés du neuvième art.

Par ailleurs, ce projet a plusieurs objectifs : impliquer les jeunes et leur offrir un tremplin afin de montrer leur création, affiner leur talent et leur montrer les possibilités qui pourraient exister afin de faire valoir leur capacité et leur compétence artistiques. Plus de 50 invités venant d'autres régions de Madagascar et de l'extérieur exposeront leur savoir-faire. Des ateliers et des caricatures seront présentés. Les jeunes de « D-sary » présenteront au public lors de cet évènement leurs œuvres d'art.

Une occasion pour les jeunes locaux d'exposer leur savoir- faire. Ce projet a pour but d'aider les jeunes artistes amateurs à progresser et jusqu'à pouvoir vivre de leur passion.